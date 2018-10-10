Пилоты «России» получили высокие награды Минтранса за безаварийный налет

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Пилоты авиакомпании «Россия» представлены к награждению нагрудными знаками «За безаварийный налет часов» I степени.

Нагрудный знак отличия I степени вручается за 10000 часов безаварийного налета действующим пилотам, соблюдающим требования воздушного законодательства РФ и не допускающим авиационных происшествий или инцидентов, а также случаев нарушения производственной или трудовой дисциплины, угрожающих безопасности полетов.

Награды были вручены заместителю командира летного отряда по организации летной работы авиакомпании «Россия» Владимиру Фидарову, командиру воздушного судна Boeing 777 «России» Олегу Колотько и заместителю командира отдельной авиационной эскадрильи воздушных судов Boeing 737 Олегу Курганову. Торжественная церемония прошла во время проведения заседания Коллегии Ространснадзора (Федеральной службы по надзору в сфере транспорта). Пилоты «России» получили награды из рук руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина.

Авиакомпания «Россия» уделяет большое внимание безопасности полетов и лётной подготовке пилотов. Высокий профессионализм и преданность своему делу отличают лётчиков, работающих в «России». Пилоты авиакомпании ежегодно представляются к профессиональным наградам — за период 2016 – 2018 гг. к награждению нагрудным знаком отличия и другими наградами были представлены более 370 лётчиков.

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В 2017 году «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ. Начиная с 2016 года реализует программу обновления флота и салонов воздушных судов. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319, а всем воздушным судам присваиваются имена российских городов. Специальными проектами, направленными на поддержку уникальной природы Дальнего Востока, являются ливреи воздушных судов «Тигролет» и «Леолет». Специальным проектом, направленным на поддержку отечественного спорта, стал самолет, получивший народное название «Спортолет».