Парламент Ингушетии не смог обсудить отмену соглашения о границе с Чечней из-за неявки депутатов

Законодательный орган кавказской республики не смог собрать кворум для заседания, чтобы рассмотреть отмену итогов голосования, согласно которому Ингушетия обменяется территориями с соседней Чечней.

На заседание парламента пришли всего 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо 17 человек. Об этом 10 октября сообщает издание «Коммерсант».

Один из лидеров проходящих в республике протестов и председатель общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев считает, что причиной неявки народных избранников стало давление со стороны главы республики Юнуса-Бека Евкурова. Он уверен, что некоторые депутаты покинули Ингушетию. При этом Чемурзиев полагает, что выжидательная позиция местных властей объясняется ожиданием реакции федерального центра на проходящие в регионе события.

Вопрос о границе между двумя кавказскими республиками возник в 90-х годах после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту. 26 сентября глава Ингушети Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. 4 октября государственные СМИ сообщали, что парламент Ингушетии одобрил документ «большинством голосов». Однако сами депутаты, которые выходили к собравшимся, говорили, что документ, напротив, «большинством голосов» одобрен не был. В тот же день охрана главы Ингушетии применила оружие для разгона собравшихся, стреляя в воздух. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что соглашение о границе было одобрено парламентом Чечни.

Акция протеста в Ингушетии, которую её участники называют «бессрочной», стартовала 4 октября. Протестующие в центре Магаса уверены в том, что соглашение о границе ущемляет права жителей Ингушетии, так как новая граница отчуждает большой участок территории в пользу Чечни.