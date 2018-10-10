РБК: В управлении Кремля, которое курирует Сурков, сокращают около половины штата

В управлении администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, куратором которого является Владислав Сурков, идут сокращения.

Об этом 10 октября сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В начале октября структура претерпела реформу. После указа, подписанного президентом, она превратилась в управление по приграничному сотрудничеству. За этим последовало устное сообщение о необходимости искать новую работу в адрес примерно половины сотрудников, сообщают источники РБК.

Собеседники агентства назвали несколько причин кадровых сокращений, в том числе урезание финансирования и недостаточную эффективность работы управления. Фирурирует в списке возможных причин и ослабление аппаратных позиций Суркова.

2 октября Владимир Путин подписал указ о реформировании управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Оно будет преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству. В указе поясняется, что решение о преобразовании управления было принято «в целях совершенствования деятельности администрации президента». Руководить подразделением будет, как и прежде, Олег Говорун.