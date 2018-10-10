«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам III квартала и девяти месяцев

АО «Строительный трест»

В III квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 3,5 млрд рублей. За июль-сентябрь было продано 37,6 кв. м недвижимости.

В третьем квартале «Строительный трест» ввел в эксплуатацию три объекта: пятые лоты в жилых кварталах NEWПИТЕР* и «Капитал» в Ленинградской области, а также многофункциональный комплекс GRANI* на Петроградской стороне у станции метро «Чкаловская». Общая площадь сданной недвижимости составила 104,7 тыс. кв. м. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию МФК AVATAR* на Петровском острове и лот ЖК NEWПИТЕР в Ленобласти суммарной площадью 29,6 тыс. кв. м.

Общий объем реализации недвижимости компании за девять месяцев 2018 года в денежном выражении увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,1 млрд рублей.

С января по сентябрь «Строительный трест» реализовал 94,2 тыс. кв. м недвижимости. Это на 26% выше показателя за девять месяцев 2017 года. Доля ипотечных сделок приблизилась к 70%.

«По сравнению с прошлым годом количество сделок в наших объектах, расположенных в административных границах области увеличилось более чем на 60%, – комментирует директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов, – Во многом это связано с тем, что наш жилой квартал NEWПИТЕР в поселке Новоселье вошел в активную стадию реализации».

Ежегодно «Строительный трест» вводит в эксплуатацию стабильный объем недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 100-150 тыс. кв. м. В 2017 году компанией было сдано 130,4 тыс. кв. м, а по итогам 2018 года планируется сдать 134,3 тыс. кв. м.

*НьюПитер, Грани, Аватар

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/