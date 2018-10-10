Подруга Кокорина: Александр – интеллигентный и воспитанный человек. Это все "чёрный заговор"

Дарья Шишканова, спортивный менеджер и подруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала обвинения в его адрес и в адрес полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-либо заговоре. Уверена, что ситуация эта была заранее смоделирована, спрогнозирована. И данные люди, которые, как вы полагаете, могут быть не связаны между собой, на самом деле взаимосвязаны, и здесь какой-то чёрный заговор. Знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерётся, когда мужчина не может ответить на оскорбления. Как вы можете себе представить, что человек, сидящий в ресторане, завтракая в семь утра и не принося никому никаких неудобств, может быть огрет стулом? Мне сложно такое представить, потому что я не верю в такую ситуацию и думаю, что она была спровоцирована. Лично знакома с Александром и знаю, насколько он интеллигентный, воспитанный человек», – заявила подруга Кокорина в эфире канала «Москва 24» .

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что Кокорин «хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же».

Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев вызваны в полицию, но в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель журналистки Первого канала Виталий Соловчук.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.