Бизнес уходит в поле: блуждающую автомойку в Кудрово отрезали от дороги

Курьёзное «соревнование» устроили на границе Петербурга и Ленинградской области бизнесмены и дорожники. Чтобы ликвидировать нелегальный съезд к строящейся автомойке, последние установили барьерное ограждение на обочине подъезда к Заневскому посту в Кудрово – эта улица идёт параллельно КАД от съезда с Колтушского путепровода к Ленинградской улице. В ответ коммерсанты принялись переносить бизнес дальше в поля. Эту историю 10 октября «Фонтанке» рассказывает пресс-служба областного дорожного комитета.

Собственник мойки не получал у ГКУ «Ленавтодор» необходимых технических условий на строительство съезда. Построенное примыкание стало аварийно-опасным, и жители близлежащих домов попросили обезопасить проезд автомобилей. В итоге выезд был заблокирован работниками Пригородного дорожного ремонтно-строительного управления №1. В ответ на принятые меры бизнесмены ночью вызвали подъемный кран и стали переносить вагончик дальше по направлению к Янино.

ГКУ «Ленавтодор» с интересом продолжает следить за тем, как разворачиваются события, и информирует, что законодательство предусматривает несколько разных способов борьбы с незаконными съездами вплоть до перекопки и возбуждения дел об административных правонарушениях.