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Строительство
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10.10.2018 12:08
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Группа «Эталон» увеличила продажи на 40% в 3 квартале 2018 года

Группа «Эталон» увеличила продажи на 40% в 3 квартале 2018 года

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и девять месяцев, завершившиеся 30 сентября 2018 года, на основе управленческой отчетности Компании.

Основные операционные показатели за 3 квартал 2018 года:

  • Продажи недвижимости составили 16 799 млн рублей и 154 097 кв. м, рост на 40% и 35% к 3 кварталу 2017 года, соответственно
  • Количество заключенных контрактов увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 27% до 2 962
  • Поступления денежных средств выросли на 21% год к году до 15 011 млн рублей
  • Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 10% по сравнению с 3 кварталом 2017 года и составила 125 889 рублей
  • Средний первый платеж остался на высоком уровне и составил 81%

Основные операционные показатели за 9 месяцев 2018 года:

  • Продажи недвижимости выросли на 32% до 44 286 млн рублей и на 19% до 416 640 кв. м
  • Количество заключенных контрактов увеличилось на 20% по сравнению c 9 месяцами 2017 года до 8 067
  • Денежные поступления увеличились на 35% до 42 482 млн рублей

Комментируя операционные результаты, Председатель Совета Директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков заявил: «Благодаря слаженной работе управленческой команды и высокому спросу на проекты Группы «Эталон», нам удалось достичь рекордных операционных результатов за более чем 30-летнюю историю Компании. По итогам 9 месяцев 2018 года мы заключили 8 067 договоров с покупателями недвижимости, что на 20% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Новые продажи в денежном и натуральном выражении увеличились на 32% и 19%, до 44,3 млрд рублей и 417 тыс. кв. м, соответственно. Размер денежных поступлений от покупателей достиг 42,5 млрд руб., увеличившись на 11,1 млрд руб. или 35% по сравнению с результатом Компании за 9 месяцев 2017 года.

Это позволит Группе «Эталон» не только успешно реализовать все текущие проекты, но и создать хороший задел для будущего роста и увеличения доли рынка в регионах присутствия».

Генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский отметил: «По итогам третьего квартала рост темпов продаж недвижимости в проектах Группы «Эталон» ускорился по сравнению с динамикой в предыдущих кварталах 2018 года и достиг 35% и 40% в натуральном и денежном выражении, соответственно. Продажи в денежном выражении в 3 квартале стали рекордным квартальным результатом за всю историю Компании и составили 16,8 млрд руб. Этому способствовал рост средней цены квадратного метра наших квартир на 10%.

В третьем квартале мы продолжили расширять ассортимент проектов в высоком ценовом сегменте, запустив продажи в премиальном жилом комплексе «Петровская Доминанта».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

 

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