«Гражданские самолеты Сухого» назвали причину выкатки их лайнера за пределы ВПП в Якутске

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) 10 октября назвала внешние факторы причиной инцидента с выездом самолета SSJ-100 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.

«В соответствии с предварительными данными причинами инцидента, произошедшего 9 октября в аэропорту Якутска с самолетом SSJ-100, стали внешние факторы», — говорится в сообщении ГСС, размещенном на официальном сайте компании. ГСС будет оказывать необходимое содействие в дальнейшем расследовании инцидента, добавляют в компании. Подробнее о том, какие внешние факторы стали причиной лётного происшествия, компания-производитель авиалайнера не рассказывает.

Самолет RRJ Superjet авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ – Якутск, после приземления в аэропорту Якутска и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы, никто не пострадал. Инцидент произошел накануне в 21:21 по московскому времени. При выкатывании подломились основные опоры шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, они покинули борт по надувному трапу. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Аэропорт был закрыт в течение семи часов на время очистки полосы и эвакуации поврежденного самолета.