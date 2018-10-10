Петербуржцы стали активнее тратить деньги в сентябре и ощутили рост цен

Жители Северной столицы стали активнее тратить деньги с приходом осени. К такому выводу пришли эксперты «Ромир» по итогам исследования домохозяйств, результаты которого опубликованы 10 октября.

Потребительские расходы петербуржцев выросли по сравнению с августом на 3%, а по сравнению с прошлым годом на 9,6%.

В целом по стране покупательская активность тоже увеличилась. Общие повседневные расходы россиян в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3%, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%. Но в годовом выражении рост составил всего 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%.

Повседневные траты в сентябре традиционно растут после летнего спада, отмечают эксперты. Причем вместе с ценами. Так, на 0,4% подорожали непродовольственные товары. Продукты в общей сложности подешевели на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем. Но без учёта плодоовощной продукции цены на них, наоборот, выросли за месяц на 0,7% – дорожали яйца, мясо и птица, сахар и хлеб.

Инфляция сказалась на величине среднего чека, который в сентябре прибавил сразу 4,8% относительно августа. Таким образом, россияне ощутили рост цен, но не смогли ему противостоять, резюмировали в «Ромир».