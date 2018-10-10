Жители «Солнечного города» в гостях у огнеборцев

предоставлено компанией «Cosmoservice»

Увлекательный визит к пожарным организовала группа компаний «Cosmoservice». В первых числах сентября дети и их родители посетили пожарную часть Красносельского района Санкт-Петербурга.

В гости к огнеборцам попало более 30 жителей комплекса «Солнечный город», возведенного строительной организацией «Setl City». Интерес такого числа людей с одного жилого комплекса удивил организаторов мероприятия. Так как предыдущий опыт проведения экскурсий с жителями жилых комплексов соседних районов не был настолько успешным. Удивительное путешествие к настоящим героям, спасающих ежедневно десятки жизней, не оставило равнодушным ни одного ребенка и взрослого, посетившего пожарную часть.

На экскурсии ребята узнали, что пожарные каждый день повышают уровень своего профессионального мастерства: проводят боевое развертывание и подъем по штурмовой лестницы на учебную башню, тренируются в оказании первой помощи пострадавшему, укрепляют физическую форму.

Экскурсия для ребят была познавательной и интересной ведь для детей устроили настоящий квест: разрешили примерить защитные маски, продемонстрировали одевание боевой одежды пожарного, а также предложили желающим ее примерить, посидеть в салоне автомобилей и включить сирену.

предоставлено компанией «Cosmoservice»

Кроме того, переодетые в экипировку пожарные прочитали полноценную лекцию о своей работе, а также рассказали о повседневной деятельности пожарных подразделений. Все участники мероприятия с большим интересом слушали рассказ, стараясь ничего не упустить. Важно отметить, что ребятишки получили много полезной информации о том, как правильно вести себя во время пожара, как не допустить возгорания, как сообщить об этом спасателям по телефону, ведь это особенно актуально в наше время.

В свою очередь маленькие жители «Солнечного города» рассказали пожарным о своем удивительном жилом комплексе и как в нём всё устроено. Представителям группы компании «Cosmoservice» было очень приятно услышать добрые слова о доме, который они обслуживают. За грамотную планировку комплекса, придомовой территории и замечательные детские площадки управляющая компания говорит спасибо компании «Setl City».

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations