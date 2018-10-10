Кокорин и Мамаев готовятся выступить с заявлением об инцидентах в Москве

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев готовы прервать молчание и прокомментировать ситуацию с избиением двух человек в Москве.

«Они сделают заявление по этому поводу, я за них говорить не буду. Заявление будет, когда они решат – в нужный момент. Сейчас они не задержаны, дело возбуждено. Кто они? Решайте», — сказал представитель футболистов в эфире канала «Москва 24».

Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают .

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.