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Бизнес
10.10.2018 11:45
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Строители объявили войну стивидору. Они собираются доказать, что ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» меняет правила во время игры

Сразу пять исков к одному из крупнейших операторов городского порта - ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» - рассматривает арбитражный суд. Глава обслуживающей оппонентов стивидора юридической компании говорит о системном лукавстве, представители ОАО ссылаются на недобросовестность подрядчиков.

Строители объявили войну стивидору. Они собираются доказать, что ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» меняет правила во время игры

Роман Пименов/Интерпресс

10 октября в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области начинается слушание иска петербургского ООО «СпецСтрой Северо-Запад». Это один из двух исков компании к входящему в UCL Holding миллиардера Владимира Лисина ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Всего компания собирается взыскать со стивидора почти полтора миллиона рублей. Одновременно свои претензии к «Морскому порту СПб» предъявили в суде петербургское ООО «Областная строительная компания» и ООО «Спецмонолитстрой» из Карелии. Все три компании занимаются строительными работами, общая сумма их финансовых претензий составляет около 30 миллионов рублей. 

На данный момент арбитражный суд объединил претензии «Областной строительной компании» и «Спецмонолитстроя» в один процесс, претензии «Спецстроя Северо-Запад» пока исследуются в рамках двух процессов. Юридическим сопровождением всех исков занимается юридическая компания «Фабер энд Кейс Рус Лимитед». 

Претензии никак не связанных между собой подрядчиков очень похожи друг на друга, их подробно описал в направленном в редакцию письме управляющий партнер петербургского офиса «Фабер энд Кейс Рус Лимитед» Денис Соловьев:

«В самом начале, при формировании тендера, якобы случайно… ошибаются в документации в части объемов, материалов или предстоящих работ, позднее… никакой исполнитель не имеет реальной возможности найти тот самый скрытый объем, и далее… выигрывая тендер, подписывает договор на выполнение работы, которую за означенную стоимость выполнить практически нереально… Цель всего… действа — сформировать искусственные срывы сроков с целью использования рычага санкций.

Как только исполнитель узнает о скрытых… объемах работ… он или соглашается под устные обещания сотрудников АО «Морской порт Санкт-Петербург» выполнить работу, вложив… свои деньги… или пишет о невозможности исполнения договора и, как следствие, о его расторжении, уходит с объекта, и далее дело переходит в плоскость судебной тяжбы, выгодной только АО «Морской порт СПб». Заказчик повторно размещает тендер с уменьшением суммы на выполненную работу, все так же не уведомляет о скрытых работах, и ситуация повторяется…»

Денис Соловьев считает, что в ОАО «Морской порт СПб» сформирована система лукавства в отношениях с подрядчиками, которая позволяет стивидору получать необходимые ему услуги за их счет. 

Осталось расставить знаки

Претензии ООО «СпецСтрой Северо-Запад» связаны с исполнением двух контрактов: строительство КПП и ремонт металлоконструкций мачт и эстакады. 

При строительстве КПП разногласия с «Морским портом СПб» возникли из-за согласования выполнения работ с ГАТИ. Подрядчик якобы полагал, что такое согласование необходимо, заказчик якобы утверждал обратное, потом выяснилось, что действительно необходимо – когда инспектора ГАТИ прибыли на место стройки и потребовали приостановить ее. Государственная инспекция оштрафовала стивидора и потребовала предоставить проект благоустройства, «Морской порт СПб» якобы стал заставлять подрядчика сделать проект за свой счет – в изначальном контракте об этом ничего сказано не было. 

Потом выяснилось, что строительство КПП у здания стивидора по какой-то причине не совсем устраивает комитет по градостроительству и архитектуре, и «Морской порт СПб» якобы воспользовался данным обстоятельством, чтобы расторгнуть контракт с ООО «СпецСтрой Северо-Запад». Убытки последнего в связи с наложенными заказчиком штрафами превысили 1 миллион рублей – так, по словам представителя подрядчика, появился один из исков. 

В связи с исполнением другого контракта в компании «СпецСтрой Северо-Запад» рассказывают похожую историю: до начала работ якобы были выявлены расхождения в документах технического задания и сметного расчета. В частности, не был учтен объем работ по комплекту ограждения прожекторной мачты, хотя в другом документе технического задания он упоминался. Ссылаясь на это, заказчик якобы настоял на выполнении всего объема работ без изменения стоимости, а «СпецСтрой Северо-Запад» якобы согласился. Но позже были выявлены другие дополнительные работы – устройство временных опор трубопровода при замене конструкций эстакады. По словам представителя компании, изначально заказчик не соглашался с их необходимостью, а в момент выполнения работ согласился – но без дополнительной оплаты. Суть иска по данному контракту в требовании оплатить выполненные и принятые работы.

Пресс-секретарь ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Дмитрий Воробьев прислал «Фонтанке» позицию своего руководства по поводу развернутой в отношении стивидора судебной кампании: «Указанные арбитражные дела касаются хозяйственных споров с несколькими подрядчиками из-за низкого качества или неисполнения ими своих обязательств в полном объеме, а также из-за срыва сроков выполнения работ. Такие нарушения повлекли за собой претензии со стороны порта и требования покрыть нам неустойки и убытки в соответствии с договорными обязательствами. Некоторые работы и вовсе не были выполнены, при том что порт перечислял все полагающиеся авансы. В настоящее время эти три дела находятся на разной стадии рассмотрения, по одному из них проводится экспертиза. Важно отметить, что представителями всех истцов выступают одни и те же лица…»

Комментарий стивидора полностью соответствует позиции его оппонентов – но со знаком наоборот. Впрочем, теперь знаки в этой истории расставит арбитражный суд. 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру» 

Справка:

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» входит в UCL Port, стивидорный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) – международный транспортный холдинг, включающий стивидорные компании «Морской порт Санкт-Петербург» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в Большом порту Санкт-Петербург и «Универсальный перегрузочный комплекс» в Усть-Луге. Также в группу входят стивидоры в Туапсинском и Таганрогском морских портах, Волжское, Северо-Западное и Западное пароходства, ряд судостроительных, судоходных, железнодорожных и логистических активов. Конечным бенефициаром холдинга называют миллиардера Владимира Лисина.

В первом полугодии 2018 года, по данным пресс-службы ОАО «Морской порт СПб», компания перевалила около 3,8 миллиона тонн сухих грузов. Грузооборот всего Большого порта Санкт-Петербург за тот же срок, по данным ИА «ПортНьюс», составил 29,7 миллиона тонн. Таким образом, ОАО «Морской порт СПб» переваливает сейчас 12,8% всех грузов петербургского порта.

Оппоненты «Морского порта Санкт-Петербург» - это небольшие частные компании.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СпецСтрой-Северо-Запад» в равных долях принадлежит главному инженеру Алексею Несукаю и генеральному директору Максиму Федорову; ООО «Областная строительная компания» в равных долях принадлежит генеральному директору Михаилу Казачеку и предпринимателю Максиму Беспалову; единственным владельцем карельского ООО «Спецмонолитстрой» является его генеральный директор Роман Дернов.

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