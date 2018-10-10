Пистолету Макарова через 67 лет нашли замену. Минобороны испытывает новое личное оружие для армии

Пистолету Макарова в Российской армии готовят замену. Испытания нового оружия уже начались на полигонах Минобороны. Об этом 10 октября заявил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков.

Как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, название нового пистолета, а также его технические характеристики Баков не уточнил. Известно лишь, что оружие разработано под патрон 9×21. По словам Бакова, испытания продлятся до декабря 2018 года, после чего будет принято решение отправить его в войска.

Ранее преемником пистолета Макарова СМИ называли пистолет Лебедева, который разработал концерн «Калашников». В марте сообщалось, что Ижевский механический завод в ближайшее время запустит его в серийное производство. Пистолет легче ПМ на 400 граммов и короче на 40 миллиметров. Новое оружие показывали на военно-техническом форуме «Армия-2017».

Пистолет Макарова (ПМ) принят на вооружение в 1951 году. Он является самым массовым личным оружием в силовых структурах постсоветских стран, включая Россию. Преимуществами ПМ над предшественниками стали меньшие габариты и масса, ударно-спусковой механизм, позволяющий открывать огонь без предварительного взведения курка и большая безопасность в использовании.