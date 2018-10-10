На убитую в Подмосковье женщину-следователя уже совершали покушение

Названо имя подполковника полиции, застреленного в Подмосковье у собственного дома утром 10 октября. Убитая женщина – следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина.

Личность раскрывает Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря подмосковного управления Следственного комитета России.

«10 октября, около 7:00, неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», — сообщила пресс-секретарь управления Ольга Врадий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ряд СМИ также сообщает, что это не первое покушение на Евгению Шишкину. В январе 2018 года неизвестные сожгли ее машину.