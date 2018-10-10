«Зоны пониженного сопротивления». Закрыть площадь от митингов — бесценно

ГУП «Водоканал» рассказал, в какую сумму обошлась диагностика грунтов под площадью Ленина, закрытой на время митингов против пенсионной реформы. Платить монополисту, видимо, придется дважды — еще и за заборы.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Поиски «пустот» под площадью Ленина, из-за которых вождь мирового пролетариата оказался отгорожен от народа разнообразными заборами, обошлись ГУП «Водоканал» в 1,9 млн рублей. Владимир Ильич пробудет в заточении до 26 октября. Грунты вокруг него все еще враждебны. Тем временем ГАТИ присмотрелась к заборам вокруг площади — они оказались несанкционированными.

Работы на площади Ленина, которая так и не стала центром городского протеста против пенсионной реформы, продолжатся до 26 октября. Об этом сообщили в «Водоснабжении Санкт-Петербурга» (филиале ГУП «Водоканал») в ответ на запрос депутата ЗакС от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

«Из ответа совершенно ясно, что нам дурили голову, рассказывая, как там опасно и что там никак нельзя проводить митинги, – считает Вишневский. – Все работы по ремонту проводятся только в углу около вокзала (там, где восточный проезд вдоль здания Калининской администрации к Арсенальной набережной, где, собственно и был прорыв). А на самой площади – только геофизическое обследование: георадиолокационное зондирование, сейсморазведка методом преломленных волн и электроразведка (аналог томографии). Это не создает никакой опасности для граждан, потому что не нужно ничего раскапывать, и это обследование ничего не стоит остановить на несколько часов, чтобы провести митинг».

Однако в ГУП «Водоканал» в ответ на информационный запрос «Фонтанки» сообщили, что пустоты под площадью есть и находиться на ней до окончания работ, действительно, опасно.

Обследование площади проводила компания «ТехноТерра». При этом, как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», договор по детальной трассировке коммуникаций и оценке состояния примыкающих грунтов был заключен не с ней, а с ее субподрядчиком, ООО «НЕФТЕГАЗИНВЕСТ-ИНТАРИ». «Стоимость договора с ООО «НЕФТЕГАЗИНВЕСТ-ИНТАРИ» составляет 1,9 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе унитарного предприятия.

«В результате работ методом электротомографии были обнаружены зоны пониженного сопротивления, которые могут быть связаны с большой водонасыщенностью пород, – говорится в ответе унитарного предприятия. – Наличие воды может быть причиной суффозионных процессов и вымывания дисперсной фракции, что способствует образованию провалов грунта и асфальтобетонного покрытия».

Дополнительную головную боль специалистам доставила обнаруженная под площадью «область пониженных скоростей, которая может быть связана с разуплотнением грунтов». Частично эту проблему уже решили — во время замены трубопроводов. «До завершения аварийно-восстановительных работ находиться на площади опасно», – утверждают в «Водоканале».

«Как работает сейсморазведка: мы создаем удар и регистрируем волны упругих колебаний, – объяснил «Фонтанке» гендиректор «ТехноТерры» Владимир Решетов. – Чем плотнее среда, тем выше скорости. Скорости со стороны прорыва в 1,5 ниже скоростей с другой стороны площади. Также мы проводили электроразведку – это измерения электрического сопротивления с различным расстоянием между электродами. В зависимости от расстояния мы измеряем электрическое сопротивление на разной глубине. Если пески сухие – у них выше электрическое сопротивление, чем у влажных песков. Но если мы имеем пустоты , то у них будет еще выше сопротивление. Для решения этой задачи применяем метод георадарного профилирования. Этот метод и позволяет "видеть" артефакты под асфальтом».

Владимир Решетов отмечает, что геофизические исследования выявили «места предполагаемого разуплотнения грунта». «Эти места локализованы на карте и переданы заказчику, – говорит гендиректор «ТехноТерры». – По одному из таких мест я лично присутствовал при земляных работах и видел, как экскаватор докопался до обводненного места и рыхлых грунтов».

Казалось бы, на всякий случай не мешает проверить на наличие пустот и другие площади и набережные в городе. Но в ГУП «Водоканал» говорят, что в рамках своих полномочий проводят аналогичные обследования «только в результате имевших место технологических нарушений целостности водопроводных и канализационных сетей».

«Все ли грунты у нас такие вдоль Невы? Нет, конечно, тем более что мы говорим не о водонасыщенных горных породах, а об утечках воды из инженерных сетей, – говорит Решетов. – Если был зафиксирован прорыв трубы инженерными службами, то любое должностное лицо обязано оградить место аварии. Статью УК 293 пока не отменили! Трагический случай с двумя погибшими в прошедшем месяце, к сожалению, подтверждает серьезность проблемы».

Однако проблемы для «Водоканала» пока нашлись на поверхности, а не под землей. Это та самая выставка заборов, которой обнесли площадь в преддверии митинга 9 сентября. Оказалось, что она, как и сопутствующий ей бытовой городок, — несанкционированная. Во всяком случае, в ГАТИ, которая должна выдавать разрешения на подобного рода инсталляции, о ней ничего не знают.

«Проверкой, проведенной ГАТИ по вышеуказанным адресам, зафиксированы факты неисполнения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" условий, предусмотренных выданными ордерами ГАТИ, превышения объемов производства работ, указанных в ордерах ГАТИ, складирования материалов за пределами зоны производства аварийных работ, установки бытового городка, установки временного сетчатого ограждения по всему периметру пл. Ленина, для предотвращения доступа посторонних лиц в зону производства работ без оформления планового ордера на производство работ по размещению временного ограждения и бытового городка. По фактам выявленных нарушений в отношении ГУП "Водоканл Санкт-Петербурга" возбуждены дела об административных правонарушениях», – говорится в ответе ГАТИ на обращение сотрудника штаба Навального, бывшего участника проекта "Transparency International" Александра Шуршева.

«То есть площадь огородили незаконно, – так прокомментировал ответ инспекции Шуршев в своем телеграм-канале. – Согласованный митинг провести не дали. И сотни людей задержали и оштрафовали». Шуршев отмечает, что, судя по ответу ГАТИ, ордера «на заборы» так и не закрыты.

Кстати, адрес, из-за которого начался весь сыр-бор, уже попадал в информационные сводки восемь лет назад. Тогда у дома 3 на площади Ленина разлился кипяток, чудом никто не пострадал. Обварился только автомобиль «Жигули».

Напомним, что в сентябре площадь Ленина трижды должна была стать главным петербургским адресом протеста против повышения пенсионного возраста. Но эту славу у нее украла столетняя «царь-труба», которая лопнула под землей, организовала несанкционированный фонтан на ее поверхности и разбередила тоже немолодой канализационный коллектор. После этого в «Водоканале» обратили внимание на подозрительное поведение самой площади. Площадь перекрыли и начали обследовать — специалисты заподозрили, что под памятником Ленину могут быть пустоты, опасные для жизни и здоровья вышедших на площадь людей. В результате два согласованных властями митинга против пенсионной реформы прошли вдоль заборов. 9 сентября, когда Алексей Навальный призвал десятки городов высказать свое отношение к реформе, Петербург оказался впереди всей страны по количеству задержанных (603 человека) и энтузиазму задерживающих (фотографии со схваченными полицией детьми обошли все новостные порталы и стали мемами). 16 сентября обошлось без задержаний: митингующие ушли с площади в Свердловский сад под пристальным наблюдением полиции и «Росгвардии».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»