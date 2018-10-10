«КПРФ выдвинула своего "лёлика" и получила больше миллиарда рублей». Миронов объяснил, почему в СР задерживают зарплату

Лидер «Справедливой России» 10 октября подтвердил, что у партии есть проблемы с финансированием. По словам Миронова, это якобы связано с тем, что СР не выдвигала своего кандидата на выборы президента в 2018 году.

«Мы поддержали президента на выборах, и за это ничего не получили, КПРФ выдвинула своего "лёлика" и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 миллионов рублей, а наша партия ничего не получила», — цитирует Миронова Meduza со ссылкой на «Интефракс».

О бедственном положении сотрудников центрального и регионального аппаратов «Справедливой России» узнала газета «Коммерсантъ». Источники в СР рассказали, что им по два-три месяца не платят зарплату, что вынуждает многих искать подработку.