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10.10.2018 10:50
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Какая отделка в новостройке лучше

Как выбрать подходящий тип ремонта в новой квартире, если нужен «свой» интерьер, но не хочется откладывать новоселье и сильно тратиться? Попытаемся выяснить, какие варианты отделок существуют в новостройках, какую лучше подобрать для своих целей, и что ждет новоселов после покупки жилья

Какая отделка в новостройке лучше

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Черновая отделка: долго, дорого и сложно

При покупке квартиры в новом доме без ремонта вам достанется пустая бетонная коробка. Она содержит обязательный минимум, без которого нельзя сдать дом в эксплуатацию – окна, входная дверь, подводы ко всем коммуникациям. Стяжки пола может и не быть, так же, как и межкомнатных перегородок. Квартира без перегородок может стоить дешевле, но помните: речь не всегда идет о свободной планировке. У квартиры может быть план, утвержденный Бюро технической инвентаризации перед вводом дома в эксплуатацию.

Черновая отделка – долгая, сложная и трудозатратная часть ремонта. И к тому же – самая скучная, ведь места творчеству здесь нет. Зато есть грязь, пыль и шум. Чтобы все сделать правильно, нужно знать массу нюансов, разбираться в типах стяжек, строительных смесях и способах обогрева помещения.

Предчистовая отделка: ремонт «под себя»

В этом случае покупатель получает практически готовую для проживания квартиру, где уже выполнены все черновые работы. На то, чтобы довести интерьер «до ума» понадобится немного времени и средств.

Качество предчистовой отделки и ее наполнение зависит от класса жилья и проекта застройщика. Также от этого вида отделки зависит, насколько быстро смогут переехать новоселы. Например, в квартирах ЖК «Образцовые кварталы», которые компания «Терминал-Ресурс» строит в Пушкинском районе, установлены входные металлические двери «Эльбор» с двумя замками и двухкамерные пластиковые окна. Теплопакеты на окнах зимой удерживают тепло, а летом сохраняют прохладу в два раза лучше обычного стеклопакета. Окна в этих квартирах также оборудованы клапанами притока воздуха, за счет которых свежий воздух постоянно поступает в помещение. Кирпичные стены оштукатурены, пол выровнен и готов к финишному покрытию.

Радиаторов, которые становятся настоящей головной болью при разработке дизайна интерьера, в «Образцовых кварталах» нет. Для обогрева служит водяной теплый пол – его температуру можно регулировать и тем самым экономить на коммунальных платежах.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Кроме того, в квартирах уже выполнена разводка электрических сетей, установлены выключатели и розетки. Если новоселам понадобится добавить еще несколько «точек», сделать это можно до того, как наклеят обои или покрасят стены.

По сути, предчистовая отделка – это золотая середина между черновой и отделкой «под ключ». Новоселам достаточно заказать дизайн-проект на свой вкус и потратить немного времени и финансов. В «Образцовых кварталах» благодаря продуманности и качеству отделки ремонт занимает у новоселов меньше месяца.

Семья Харламовых, например, получила ключи от своей однокомнатной квартиры на мансардном этаже в ЖК «Образцовый квартал 2» 1 марта 2018 года. И уже 23 марта, спустя 3 недели, Светлана Харламова вместе с мужем переехали в новое жилье. Светлана рассказала, что к дизайнерам не обращалась, и интерьер квартиры – ее решение. «Кафель, обои и мебель выбирали самостоятельно, я искала варианты в интернете», — вспоминает она.

Харламовы рассказывают, что изначально хотели жить в Пушкинском районе, и в «Образцовом квартале 2» их привлекли не только отделка и планировка самой квартиры, но и придомовая территория, обустроенные дворы с деревьями и кустарниками. Немаловажную роль сыграло и то, что первый этаж их дома — некоммерческий, там не будет магазинов, салонов и баров.

Чистовая отделка: как у всех

Это абсолютно готовое к проживанию жилье, заехать в которое можно сразу же после получения ключей. С одной стороны, удобно – заезжай и живи. Но порой слабые места такой отделки – качество отделочных материалов, сантехники и межкомнатных дверей, а также скучный типовой дизайн (если он вообще есть). Даже если застройщик предлагает несколько вариантов отделки, выбор у покупателя все равно небольшой. Поэтому большинство новоселов почти сразу переделывают ремонт от застройщика, несмотря на то, что отдельно заплатили за него. Оставляют готовую отделку обычно те, кто планирует сдавать квартиру или через пару лет планирует ее перепродать.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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