«Мы все в одной лодке». Финский президент призвал мир бороться с изменением климата и покупать разумно

Финляндия крайне обеспокоена вопросом изменения климата. Президент республики Саули Ниинистё прокомментировал свежий доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) на Конференции по арктическому биоразнообразию в Рованиеми. Об этом 10 октября сообщает Yle.

По мнению Ниинистё, крупные страны стали проявлять больше желания принять меры по борьбе с изменением климата. Самым эффективным способом на этом пути он видит сокращение использования черного угля. Финский лидер обсуждал это лично с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как заверил Ниинистё, переговоры с Россией и США по этой теме проходили в положительном направлении, а проблему сознают и в других странах Арктического региона.

"Это очень конкретно. Все знают, что случится, если на белое выпадет черное и солнце светит, – говорит Ниинистё. – Мы все в одной лодке. Если потепление превысит 1,5 или даже 3 градуса, это изменит мир, и не к лучшему. Это сделает нашу жизнь трудной", – заявил президент.

Вопрос борьбы с изменением климата поднимался на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, особенно президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мне кажется, что желание растет. Главное, чтобы большие страны смогли договориться о мерах. Способы найдутся", – уверен Ниинистё.

Президент надеется, что в Финляндии до конца осени будут представлены конкретные предложения по борьбе с изменением климата. А пока же он призвал граждан тщательно оценивать разумность своих покупок, которые тоже оставляют углеродный след, и заметил, что и сам стал внимательнее смотреть, что покупает, и есть меньше мяса, хотя последнее он сделал не из экологических соображений.