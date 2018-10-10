Социологи выяснили, что украинцы стали намного лояльнее к России. Россияне взаимностью не ответили

Отношение жителей Украины к восточному соседу за год заметно улучшилось, что зафиксировали социологи двух стран. Об этом свидетельствует опубликованное 10 октября исследование Киевского международного института социологии и российского «Левада-центра».

Исследование проводили с 20 по 26 сентября. В России в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет, а на Украине — 2026.

Почти 48% респондентов, опрошенных социологами в разных украинских городах, заявили о том, что положительно относятся к россиянам, что практически на 10% больше, чем годом ранее.

О негативном восприятии восточного соседа заявили более 30% украинцев, хотя еще год назад их было 46%.

При этом в сентябре 50% жителей Украины хотели бы видеть будущее двух стран с открытыми границами и без виз, хотя за визовый режим и полномасштабную таможню высказались 39%.

Еще в феврале жители Украины не могли определиться, каким они видят будущее отношений с соседней страной: по 44% выступали за закрытые и открытые границы соответственно.

«Динамика восприятия друг друга по-прежнему указывает на более положительный образ России у жителей Украины, чем на положительный образ Украины у жителей России», – указывает «Левада-центр».

Почти 55% россиян заявили о своем негативном отношении к Украине, что на 2% больше, чем годом ранее. Около 33% рассказали социологам о положительном образе соседней страны.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков неоднократно выражал несогласие с этим решением.