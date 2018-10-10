Минфин предлагает по-новому рассчитывать цену ОСАГО. Повлияет манера водить, тормозить и перестраиваться

Минфин предложил Центробанку внести поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми при расчёте цены полиса будет учитываться характер вождения. Об этом 10 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на проект документа. Представитель Минфина сообщил газете, что законопроект направлен в правительство.

Манеру управлять автомобилем определят специальные телематические устройства, которые будут фиксировать частоту нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использования машины. Это станет одним из коэффициентов при расчёте цены полиса.

При этом стоимость полиса в принципе будет рассчитываться иначе. Сейчас это произведение базового тарифа и коэффициентов (стаж водителя, возраст, мощность машины, регион и т. д.). Минфин готов разрешить страховщикам устанавливать стоимость полиса сначала на 30%, а с 1 сентября 2020 года – на 40% ниже или выше базовых тарифов ЦБ (максимальная цена полиса не будет превышать трёхкратный максимальный базовый тариф ЦБ). При этом поэтапно отменяются коэффициент мощности и региональный коэффициент.

Коридор базового тарифа ОСАГО пока составляет 3432–4118 рублей, в осенью его собирались расширить до 2746–4942 рублей.

Кроме того, согласно проекту, покупать полис ОСАГО автолюбители будут сразу на три года; сейчас – не больше чем на год.