Благотворительные фонды написали открытое письмо Путину с просьбой не допустить запрета на госзакупки аппаратов ИВЛ

Фонд «Живи сейчас», который оказывает помощь людям с БАС (боковой амиотрофический склероз), направил открытое письмо президенту Владимиру Путину, правительству РФ и Федеральному собранию с просьбой не допустить внесения аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в перечень по ограничению госзакупок. Среди организаций, подписавших письмо, – благотворительные фонды «Живой», AdVita , «Мой Мио», «Дети наши», «Детские сердца», «Предание» и другие. Инициативу также поддержали фонд «Семьи СМА» и благотворительное общество «Адреса милосердия».

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства РФ о внесении изменений в перечень иностранных медизделий, которым ограничен допуск к госзакупкам. На них распространяется так называемое правило «третий лишний» – в торгах не могут участвовать иностранные компании, если на них подали заявки как минимум два поставщика изделий из Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан). В этот перечень уже входит несколько десятков медизделий. Сейчас Минпромторг хочет доплнить его еще 7 позициями: кровати медицинские функциональные, концентраты для гемодиализа, тонометры измерения внутриглазного давления, стерилизаторы воздушные, термостаты суховоздушные и оториноскопы и аппараты искусственной вентиляции легких.

По мнению чиновников, данный документ «обеспечит соблюдение баланса интересов локальных производителей и системы здравоохранения Российской Федерации и, в том числе, будет стимулировать увеличение производства отечественных медицинских изделий и открытие новых производств».

В фондах считают, что запрет на госзакупки иностранных аппаратов ИВЛ «поставит под угрозу жизнь десятков тысяч граждан нашей страны и нанесет значительный ущерб качеству и доступности медицинской помощи в России».

«Аппараты искусственной вентиляции легких замещают ключевую функцию жизнеобеспечения, функцию дыхания. На первый взгляд, кажется, что технически сделать аппарат искусственной вентиляции просто — по сути это прибор, который под давлением подает воздух с определенными интервалами. Но на самом деле очень много аспектов влияют не только на качество вентиляции, но и на выживаемость пациентов», – говорит эксперт фонда «Живи сейчас» врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

В открытом письме сказано, что современные отечественные аппараты ИВЛ уступают иностранным по ряду параметров. В частности, они «не подходят для длительной вентиляции легких, необходимой паллиативным больным», они громоздки и не могут использоваться на дому, а также они «не соответствуют современным требованиям, особенно по возможности применения вспомогательной вентиляции».

Ряд фондов, подписавших письмо, специализируются на помощи паллиативным больным, в том числе с редкими заболеваниями. С помощью современных аппаратов ИВЛ можно значительно продлить жизнь таким пациентам, сохранив достойное качество жизни. Так, люди с БАС испытывают дыхательные проблемы. Фонд «Живи сейчас» обеспечивает их дорогостоящими аппаратами инвазивной и неинвазивной вентиляции легких. С ними люди несмотря на болезнь продолжают жить в кругу семьи, а не оказываются запертыми в палате реанимации до конца жизни.

В открытом письме фонды просят руководство страны исключить аппараты ИВЛ из перечня по ограничению госзакупок, а также в будущем опираться в принятии подобных решений на клинические исследования и на мнение врачебного сообщества и благотворительных организаций.

«При принятии подобных законопроектов нельзя ориентироваться на «интересы локальных производителей», а необходимо проводить независимые клинические исследования, включающие в себя оценку специалистами преимуществ и недостатков образцов отечественной техники по сравнению с зарубежными аналогами. И только на основании результатов таких исследований можно поднимать вопрос о целесообразности закупок тех или иных зарубежных медицинских изделий», – говорится в письме.