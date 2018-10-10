Машина ушла под воду в парке Интернационалистов за 30 секунд. Из нее выбралась девушка

Стали известны подробности утреннего ДТП в парке Фрунзенского района Петербурга. Как сообщил «Фонтанке» Дмитрий, ставший очевидцем инцидента во время прогулки с собакой, машина влетела в пруд на высокой скорости.

– Я гулял с собакой в парке, когда услышал сильный удар об воду. Обернулся – увидел фонтан брызг… Машина затонула в течение 30 секунд, из нее успела выбраться девушка, – рассказал Дмитрий, находившийся на другом берегу водоема.

Он увидел, что автоледи благополучно доплыла до берега, где ее встретили другие очевидцы.

По словам петербуржца, машина ехала быстро, пролетела 5 – 6 метров по инерции с обрыва. При этом до ближайшей дороги от места происшествия - метров 500.

Напомним, утром 10 октября «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС, что в ДТП в парке Купчино никто не пострадал.