В Подмосковье застрелили подполковника полиции. Женщину подкараулили у дома

Сотрудницу полиции в звании подполковника застрелили в Московской области утром 10 октября. Об этом сообщило Главное следственное управление областного Следственного комитета.

Неизвестный подкараулил женщину у дома в поселке Архангельское Красногорского района. В семь часов утра она вышла из подъезда, после чего раздался выстрел. Пуля попала в шею. От полученного ранения сотрудница полиции скончалась на месте.

В СК уточнили, что погибшая занимала должность старшего следователя по ОВД следственной части следственного управления на транспорте МВД по ЦФО. Ее возраст не уточняется.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают криминалисты.