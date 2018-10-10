Фурсенко: Кокорин — хороший парень, но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же

Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал скандал с участием нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Дозвониться до топ-менеджера удалось пранкерам Лексусу и Вовану, один из которых представился экс-министром спорта РФ Виталием Мутко.

«Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно… Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете? Утром прислали [сообщение], что у нас клуб самый посещаемый в мире, на 20-м месте. Только обрадовались — и тут одно за другим, как понеслось… Мне когда [министр спорта РФ Павел] Колобков позвонил, не поверил, что произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же», — цитирует Фурсенко телеканал «Россия 24».

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые сняли с продажи из своих фирменных магазинов футболки с именем Кокорина.