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Спорт
10.10.2018 10:39
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Фурсенко: Кокорин — хороший парень, но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же

Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал скандал с участием нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Дозвониться до топ-менеджера удалось пранкерам Лексусу и Вовану, один из которых представился экс-министром спорта РФ Виталием Мутко.

«Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно… Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете? Утром прислали [сообщение], что у нас клуб самый посещаемый в мире, на 20-м месте. Только обрадовались — и тут одно за другим, как понеслось… Мне когда [министр спорта РФ Павел] Колобков позвонил, не поверил, что произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же», — цитирует Фурсенко телеканал «Россия 24».

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые сняли с продажи из своих фирменных магазинов футболки с именем Кокорина. 

Справка:

Два уголовных дела по статье о побоях возбуждены после того, как футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») в кафе «Кофемания» в центре Москвы избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Адвокат чиновника заявил о намерении добиваться переквалификации дела по статье «хулиганство».

Вторая инкриминируемся спортсменам стычка произошла на парковке на 2-й Брестской улице. Там серьезные травмы получил 33-летний водитель Виталий Соловчук. Поводом для драки являлся дорожный конфликт.

Также накануне в прессе появилась информация о вызывающем поведении футболистов в вагоне «Сапсана» по пути из Петербурга в Москву. Футбольный клуб «Краснодар» заявил о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не спешит с выводами.

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