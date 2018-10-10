«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку от застройщика «20/80»

Петербургская недвижимость

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» заявил о новой рассрочке на все дома комфорт-класса от Setl City.

Первый взнос – 20%. Оставшуюся сумму необходимо внести в течение 4 месяцев. Такая схема платежей особенно удобна тем, кто планирует купить квартиру в новостройке за счет продажи имеющегося жилья.

Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут воспользоваться программой «Квартира в зачет». Это сэкономит время, силы и деньги – не нужно размещать объявления, оплачивать юридическое сопровождение сделки. Для приобретающих жилье по программе «Квартира в зачет» эти услуги в «Петербургской Недвижимости» бесплатны.

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