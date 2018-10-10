«Калашников» не удивила идея США скопировать российский пулемёт. «Ростех» заявил о воровстве

Концерн «Калашников» не удивили планы американцев создать реплики модернизированного российского пулетемета. О намерении Пентагона наладить производство сообщило издание National Interest.

Как 10 октября пишет РБК, в концерне пока ничего не знают о желании скопировать оружие. «Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия», — добавили в компании.

Госкорпорация «Ростех» отреагировала на новость с неудомением и заявила, что это будет простое воровство технологии. В корпорации указали, что если у кого-то есть желание работать легально, то нужно обращаться в Рособоронэкспорт. «В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве», – цитирует заявление «Ростеха» РБК со ссылкой на РИА Новости.

National Interest узнал, что командование специальных операций США заказало у ряда компаний пулеметы по образцу ПКМ и НСВ «Утёс» калибра 7,62 и 12,7 соответственно. Американские военные поставляют подобное оружие союзным группировкам на Ближнем Востоке и сочли, что будет рациональнее производить его внутри страны, а не закупать в других странах.