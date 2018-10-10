Тепло в 677 домов Калининского района вернули раньше обещанного. Энергетики заменили семь метров изношенного трубопровода

Ремонтные работы на трубопроводе диаметром один метр в районе второго корпуса дома 37 на Полюстровском проспекте завершены раньше срока. Обитатели 677 домов в Калининском районе теперь точно не замерзнут, сообщает 10 октября пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Несмотря на то что окончание ремонта было назначено на три часа сегодняшнего дня, сварщики справились с брешью еще накануне до полуночи. Как отметили в ресурсоснабжающей компании, к работе были привлечены три аварийно-ремонтные бригады (21 специалист, 8 единиц техники), энергетики заменили семь метров трубопровода.

Напомним, чинить дефектный трубопровод начали на Полюстровском проспекте с шести утра 9 октября.