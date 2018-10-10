Немецкое судно захвачено в Балтийском море. Полицейские девяти стран проводят учебную спецоперацию
В территориальных водах Германии началась масштабная спецоперация Atlas Common Challenge 2018 с участием полицейских спецслужб из девяти стран Европы, сообщает полиция Финляндии 10 октября.
По сценарию Triton судно под немецким флагом захвачено в Балтийском море. Кем – не уточняется. Учения стали неожиданностью, и отряды отправились на место действия из своих стран, не зная заранее цели. Полицейские Европы будут совместно планировать, как решить поставленную перед ними задачу. Цель трехдневных тренировок – усилить сотрудничество между властями стран и поддержать навыки сил специального назначения.
От Финляндии в мероприятии участвует спецотряд полиции Karhu («Медведь») и отряд быстрого реагирования Пограничной охраны на катере береговой охраны Turva.
Справка:
Atlas Common Challenge 2018 – это масштабное учебное мероприятие, финансируемое ЕС, с участием ряда полицейских спецслужб по всей Европе. Организатор Atlas - сеть специальных полицейских подразделений, насчитывающая в общей сложности 38 членов.
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