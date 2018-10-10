Немецкое судно захвачено в Балтийском море. Полицейские девяти стран проводят учебную спецоперацию

В территориальных водах Германии началась масштабная спецоперация Atlas Common Challenge 2018 с участием полицейских спецслужб из девяти стран Европы, сообщает полиция Финляндии 10 октября.

По сценарию Triton судно под немецким флагом захвачено в Балтийском море. Кем – не уточняется. Учения стали неожиданностью, и отряды отправились на место действия из своих стран, не зная заранее цели. Полицейские Европы будут совместно планировать, как решить поставленную перед ними задачу. Цель трехдневных тренировок – усилить сотрудничество между властями стран и поддержать навыки сил специального назначения.

От Финляндии в мероприятии участвует спецотряд полиции Karhu («Медведь») и отряд быстрого реагирования Пограничной охраны на катере береговой охраны Turva.