«Зенит» изъял футболки с именем Кокорина из продажи

Петербургский футбольный клуб «Зенит», пока не объявивший о расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным, уже снял всю продукцию с именем игрока с продажи в своих магазинах.

В частности, в интернет-магазине сине-бело-голубых больше нельзя купить футболки с фамилией оскандалившегося игрока.

Два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания» и на парковке в центре Москвы. По версии следствия, Александр Кокорин и Павел Мамаев («Краснодар») избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Незадолго до этого серьезные травмы от рук спортсменов получил 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.

Футбольный клуб «Краснодар» уже заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.