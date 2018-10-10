Зорькин рассказал про недостатки Конституции и предложил «точечные изменения»

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о недостатках Конституции Российской Федерации. В статье «Буква и дух Конституции» в «Российской газете» он заявил, что радикальная реформа системы опасна, а основной закон страны нуждается лишь в «точечных изменениях».

Говоря о недостатках Конституции, Зорькин отметил, что отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, а также крен в пользу исполнительной ветви власти. Также он указал на недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры, в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

«Конструкция статьи 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти (в том числе представительным органам государственной власти), в то время как органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в России», – отмечает Зорькин.

Председатель КС выразил уверенность, что главным источником «напряженностей» в стране являются нерешенные социально-экономические проблемы, социальная несправедливость и огромный разрыв между богатыми и бедными, хотя статья 7 Конституции гласит, что Россия – социальное государство.

По мнению Зорькина, население страны за три последних десятилетия устало от экономических реформ, а несправедливая приватизация привела к нынешним социальным проблемам и массовой бедности.

«Социальное напряжение, порождаемое чувством несправедливости, усугубляется естественной усталостью населения от трех десятилетий реформ, а также беспрецедентным (и добавлю – неправовым, т. е. противоречащим нормам международного права) экономическим, и прежде всего санкционным, давлением на Россию со стороны США и Западной Европы», – пишет Зорькин.

«Нынешнее российское общество уже достаточно хорошо осознает связь между социально-экономическими проблемами и несправедливостью приватизации крупной собственности, проведенной в стране в 90-е годы прошлого века. А это не только ставит под сомнение легитимность сложившейся системы собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками, но и ведет к подрыву общественного доверия к справедливости социального устройства в целом», – указывает председатель КС.

Говоря об устройстве политической системы в стране, Зорькин отметил, что процесс должен протекать таким образом, чтобы государственная власть не оказалась бы фактически монополизирована какой-либо одной партией, группой, организацией и стоящими за ними силами. «Необходимо, чтобы у оппозиции была реальная возможность прихода к власти в рамках Конституции, т. е. на началах честной политической конкуренции», – пишет председатель КС.

«Конкуренция в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает политическую систему от застоя и загнивания», – резюмировал Зорькин.