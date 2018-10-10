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Происшествия
10.10.2018 09:59
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Колбаса и сосиски на 3,2 млн пропали на пути из Петербурга в Смоленск

Фура с колбасными изделиями пропала на пути из Петербурга в Смоленскую область. Торговые точки шести городов остались без сосисок, водителя грузовика след простыл. 

Как стало известно «Фонтанке», около одиннадцати вечера 9 октября в полицию Невского района с заявлением обратился менеджер компании, занимающейся автомобильными перевозками. Тревогу он забил после того, как  клиенты из шести городов Смоленской области, включая сам областной центр, не получили из Северной столицы колбасу и сосиски на 3,2 млн рублей. Их загрузил в фуру на территории мясоперерабатывающего предприятия «Анком» (проспект Обуховской Обороны, 119Б) еще 7-го числа 26-летний водитель. Где сейчас находится желтый грузовик «Вольво» с прицепом, а также коробки с деликатесами, неизвестно. 

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 

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