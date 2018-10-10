Дела Кокорина и Мамаева переданы в ГСУ полицейского главка Москвы — в связи с большим общественным резонансом
Уголовные дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева переданы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом утром 10 октября сообщила пресс-служба полицейского главка.
«Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве», – заявил начальник Управления информации и общественных связей Юрий Титов.
В пресс-службе также добавили, что ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования общественность обещают информировать.
Ранее сообщалось о том, что спортсменов допросили в одном из отделов полиции Москвы — в качестве свидетелей.
Справка:
Два уголовных дела по статье о побоях возбуждены после того, как футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») в кафе «Кофемания» в центре Москвы избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Адвокат чиновника заявил о намерении добиваться переквалификации дела по статье «хулиганство».
Вторая инкриминируемая спортсменам стычка произошла на парковке на 2-й Брестской улице. Там серьезные травмы получил 33-летний водитель Виталий Соловчук. Поводом для драки являлся дорожный конфликт.
Также накануне в прессе появилась информация о вызывающем поведении футболистов в вагоне «Сапсана» по пути из Петербурга в Москву.
Футбольный клуб «Краснодар» заявил о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не спешит с выводами.