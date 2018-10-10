Дела Кокорина и Мамаева переданы в ГСУ полицейского главка Москвы — в связи с большим общественным резонансом

Уголовные дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева переданы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом утром 10 октября сообщила пресс-служба полицейского главка.

«Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве», – заявил начальник Управления информации и общественных связей Юрий Титов.

В пресс-службе также добавили, что ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования общественность обещают информировать.

Ранее сообщалось о том, что спортсменов допросили в одном из отделов полиции Москвы — в качестве свидетелей.