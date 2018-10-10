«Коммерсантъ» узнал, что сотрудникам центрального аппарата «Справедливой России» не хватает на жизнь

Партия «Справедливая Россия» испытывает финансовые трудности, а сотрудники центрального и регионального аппаратов ищут подработки. Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в партии.

Как утверждают источники издания, в центральном аппарате зарплаты задерживают на два-три месяца в зависимости от направления. «Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», – утверждает собеседник «Коммерсанта».

По информации другого источника, трудности начались «где-то с июня», когда финансирование якобы резко снизили, а аппарат сократили. Издание пишет, что на последней встрече о ситуации говорил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, но перед этим попросил убрать из зала камеры.

Ежемесячная стоимость содержания центрального аппарата СР оценивается в 20 – 25 миллионов рублей, при этом в 2015 и 2016 годах после думских выборов 2011 года «СР» получила из бюджета по 956,5 миллиона рублей, а в 2017 году — 497,8 миллиона рублей. Сумма добровольных пожертвований снизилась с миллиарда до 155 миллионов рублей.

Руководители «Справедливой России» не стали комментировать ситуацию «Коммерсанту». Секретарь президиума центрального совета депутат Госдумы Олег Шеин отметил: «Я общаюсь с аппаратом. Если бы подобное там происходило, я бы знал».