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Общество
10.10.2018 09:01
Печать

На Санторини слишком упитанным туристам придется ходить пешком. Власти запретили им кататься на ослах

Упитанным туристам запретили кататься на ослах на греческом острове Санторини. Животные страдают от тяжелых наездников, в результате чего на спинах появляются глубокие раны, пишет Daily Mail.

Новые правила опубликовало министерство сельского хозяйства Греции. Из них следует, что ослам на Санторини нельзя поднимать больше ста килограммов. Решение было принято после многочисленных жалоб зоозащитников. Активисты публиковали в Сети фотографии карабкающихся по ступеням ослов, на которых ехали полные туристы. Впоследствии животные получали травмы, а на спинах образовывались раны.

Владельцам ослов запретили использовать для работы больных, раненых или беременных животных. Предписано ежедневно давать животному свежую пищу и воду в чистых контейнерах.

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