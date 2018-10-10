В Якутске Sukhoj Superjet-100 при посадке выкатился за пределы полосы и лёг на брюхо. Эвакуация пассажиров попала на видео

Лайнер Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Якутска в ночь на 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет выполнял рейс из Улан-Удэ. По данным авиакомпании, на борту находились 91 пассажир, в том числе – 7 детей и 5 членов экипажа. По предварительной информации, при посадке самолет выкатился за пределы полосы, после чего у него подломилась стойка шасси и он лег на брюхо.

На видео, опубликованном порталом SakhaDay, видно как пассажиров эвакуируют с помощью надувных трапов. В пресс-службе «Якутии» уточнили, что медицинская помощь понадобилась четверым.

Причины инцидента пока не известны. Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование. Аэропорт был закрыт в течение семи часов на время очистки полосы и эвакуации поврежденного самолета.