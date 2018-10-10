National Interest узнал, что в США хотят производить реплики российского оружия. Пулемёты отправят на Ближний Восток

Американские военные планируют производить реплики российского оружия, чтобы вооружать союзников на Ближнем Востоке. Как 10 октября пишет National Interest, командование специальных операций США (USSOCOM) обратилось к американским производителям с просьбой создать реплики модернизированного пулемета Калашникова и пулемета НСВ «Утёс» калибра 7,62 и 12,7 соответственно.

По данным издания, группировкам в странах Ближнего Востока поставляют именно российское оружие. Американские военные посчитали, что наладить собственное производство подобного оружия будет рациональнее.

Компаниям поставили условие. Цикл производства должен быть полностью в Штатах и исключать приобретение запчастей в других странах.