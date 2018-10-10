Взрыв прогремел на НПЗ в Боснии и Герцеговине

Восемь человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в городе Босански-Брод Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), передает телеканал РТРС.

Сильный взрыв произошел на НПЗ Брод около 21.30 (22.30 мск). Он был слышен на хорватском берегу реки Савы в городе Славонски-Брод. На место происшествия выехали все пожарные расчеты муниципалитета.

"Принято восемь пострадавших, им оказывается медицинская помощь", — сообщил телеканалу директор больницы города Босански-Брод Зоран Предоевич. Характер травм не уточняется.

НПЗ контролируется российской компанией.