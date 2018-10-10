Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставки

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за быстрого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой страны. Об этом сообщает Reuters.

"Мне нравятся низкие процентные ставки. ФРС делает то, что, по его мнению, является необходимым, но мне не нравится то, что они делают, потому что у нас действительно низкая инфляция, и у нас много хорошего происходит, – сказал Трамп репортерам. – Я просто не думаю, что нужно идти так быстро».

Он также добавил, что должна быть возможность «выплатить долг».

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американские «торговые войны» могут повредить доверию инвесторов и рынку. Федеральный резерв США в последний раз повысил процентные ставки в сентябре и оставил без изменений свои планы по неуклонному ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку он прогнозирует, что в таком случае экономика США будет расти как минимум еще три года.