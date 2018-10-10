Евросоюз объявил себя "культурной сверхдержавой"

Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала Евросоюз мировой культурной супердержавой, отметив важную составляющую взаимодействия в этой сфере во внешней политике Европы.

"Культура является неотъемлемой частью нашей европейской внешней политики. Мы, европейцы, по определению "мягкая сила". И даже сейчас, когда мы вкладываем больше, чем когда-либо, в развитие нашей "жесткой силы" — что порой необходимо — нашей европейской обороны, нашей стратегической автономии, которая может понадобиться, мы продолжаем быть культурной сверхдержавой. Позвольте сказать, культурной мировой сверхдержавой", — заявила на открытии книжной ярмарки во Франкфурте Могерини.

"Мне определенно не нужно убеждать эту аудиторию в важности культурной дипломатии. Европейские страны всегда понимали силу международных культурных отношений – прежде всего для наших экономик, но и для наших международных отношений", — добавила она.

По ее словам, "сегодня во всем мире культура продолжает оставаться полем битвы". Могерини напомнила о захвате террористами города Тимбукту в Мали, где были уничтожены древние библиотеки и мечети, и сирийской Пальмиры, где были разрушены исторические храмы и статуи.