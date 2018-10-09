Самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске

Самолет RRJ Superjet авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ – Якутск, после приземления в аэропорту Якутска и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы, никто не пострадал. Об этом сообщили в Росавиации.

Инцидент произошел в 21:21 по московскому времени.

При выкатывании подломились основные опоры шасси, отмечается в сообщении. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, они покинули борт по надувному трапу. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.

В региональном управлении МЧС добавили, что аэропорт города закрыт после инцидента с самолетом.

В связи с происшествием аэропорт "Якутск" закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасный аэропорт п. Чульман Нерюнгринского района", – говорится в сообщении.