Трамп объявил режим ЧП во Флориде из-за "Майкла"

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения во Флориде в связи с приближением урагана "Майкл", говорится в сообщении Белого дома.

"Президент поручил министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи в случае стихийных бедствий", – говорится в заявлении. "В частности, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уполномочено по своему усмотрению использовать оборудование и ресурсы, необходимые для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации", – подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее в своем Twitter Трамп написал, что ураган "Майкл" может стать более мощным, чем ураган "Флоренс", жертвами которого стали около 50 человек, отметив, что власти страны готовы к его приходу. "Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям и службы быстрого реагирования готовы", – говорится в сообщении. Американский лидер также обратился к жителям Флориды, призвав их следовать инструкциям властей.

FLORIDA – It is imperative that you heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! #HurricaneMichael https://t.co/VP6PBXfzm9 pic.twitter.com/aKmaDNgZve