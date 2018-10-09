Сына актёра освободили в зале суда после заседания по делу об убийстве петербуржца

Замоскворецкий суд в столице признал Корнея Макарова виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему зачли срок ареста и отпустили на свободу в зале суда.

Об этом 9 октября сообщает BBC. Макаров был приговорён к году и 11 месяцам ограничения свободы, но судья зачла срок его ареста как день за два. Ему остаётся заплатить два миллиона рублей родителям убитого в парке Горького в августе прошлого года петербуржца Станислава Думкина. Родственники заявляли иск на пять миллионов. Статья, по которой осудили Макарова, была изменена во время следствия. Первоначально ему предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в итоге дело переквалифицировали на более мягкий состав.

Как ранее писала «Фонтанка», Макаров не признавал свою вину по умышленной статье. К драке якобы бы привёл формальный повод, компании молодых людей не понравилось как был одет молодой человек из Северной столицы. Думкин умер в больнице из-за травм головы. Осуждённый является сыном актера из сериала «Интерны» Сергея Макарова.