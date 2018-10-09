Голодовка Крюкова из «Нового величия» продолжается в больнице при изоляторе. От лечения он не отказывается

Фигурант экстремистского дела «Нового величия» Вячеслав Крюков попал в больницу из-за объявленной им против ареста голодовки. Обвиняемый находится в палате интенсивной терапии.

О госпитализации Крюкова из СИЗО-3 в больницу при Матросской тишине 9 октября сообщил правозащитник Евгений Еникеев. Под наблюдением медиков Крюков находится ещё с пятницы, 5 октября, однако ни родственников, ни адвоката о переводе не уведомили. Объявивший голодовку 11 сентября фигурант сейчас весит 50 кг, дважды в день ему делают капельницы и дают лекарства от язвы. «По словам врачей УЗИ зафиксировало изменения всех внутренних органов, кроме селезенки, особенно пострадали почки. Но на сегодняшний день эти изменения обратимы. Врачи считают что для такого срока голодовки изменения довольно серьезны», отмечает Еникеев. Он также добавил, что он голодовки при этом Крюков не отказывается.

11 сентября суд продлил арест Крюкова, Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева и Петра Карамзина до 13 декабря. Сразу после решения вместе с госпитализированным голодовку объявил Костыленков. Ранее Крюков обращался к Уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой, свой арест он назвал «психологической пыткой». О моральной и финансовой поддержке просил и Полетаев.

Шестеро из десяти арестованных ранее были отпущены под домашний арест, решение было принято на фоне общественной поддержки фигурантов. Молодых людей обвиняют в создании сообщества «Новое величие», которое якобы планировало устроить революцию. Почти всю информацию по делу следователи получили от некоего Руслан Д. Сами обвиняемые называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение.