Трамп подтвердил, что хочет назначить Пауэлл постпредом США при ООН

Трамп заявил, что рассмотрел бы кандидатуру своего экс-советника Дины Пауэлл на должность постпреда США при ООН.

Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, предположения американской прессы о преемнице Никки Хейли полностью оправдались.

Trump says he would consider former adviser Powell for U.N. https://t.co/DIq2CBNxRw