Трамп подтвердил, что хочет назначить Пауэлл постпредом США при ООН

Трамп заявил, что рассмотрел бы кандидатуру своего экс-советника Дины Пауэлл на должность постпреда США при ООН.

Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, предположения американской прессы о преемнице Никки Хейли полностью оправдались.

Trump says he would consider former adviser Powell for U.N. https://t.co/DIq2CBNxRw — Reuters Top News (@Reuters) 9 октября 2018 г.

Пост постоянного представителя США при ООН, который с конца года станет вакантным из-за ухода Никки Хейли, может занять бывший советник президента США Дональда Трампа Дина Пауэлл, сообщало 9 октября информационное агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных лиц.

Никки Хейли, занимавшая с января 2017 года пост постоянного представителя США при ООН, ранее во вторник объявила о своей отставке и покинет пост в январе будущего года. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что знал о предстоящей отставке Хейли ещё полгода назад. Но надеется на её возвращение в свою команду, причем на любой пост, который ей понравится. Хейли в свою очередь заявила о том, что не собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году и, напротив, будет агитировать за Трампа.