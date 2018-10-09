Глава «Нафтогаза» предрек Украине дефолт

Украина может оказаться в ситуации дефолта в случае, если страна не получит новый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ), считает глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт», — сказал он в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Коболев пояснил, что он включен в состав переговорной группы с МВФ.

В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины на $17,5 млрд. В рамках этой программы Киев уже получил от фонда четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд. Ранее в Киеве заявляли, что в 2018 году Украина ожидает получить от МВФ очередной транш в размере $2 млрд. Однако в начале февраля фонд назвал условия для выдачи транша, согласно которым Киев должен, в том числе, принять закон об антикоррупционном суде и значительно повысить цены на газ для населения, сделав их рыночными.