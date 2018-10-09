Конкурс на строительство аэроэкспресса в Пулково продлили на 1,5 месяца из-за претензий РЖД

Комитет по инвестициям Петербурга сдвинул срок приема заявок на участие в конкурсе по созданию и использованию линии аэроэкспресса от Витебского вокзала до Пулково. Новый дедлайн – 28 ноября 2018 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве.

«Причиной переноса сроков приема заявок стало обращение руководства ОАО «Российские железные дороги» в адрес правительства Санкт-Петербурга по вопросам согласования деталей реализации проекта. Городом принято решение пойти навстречу ОАО «РЖД» и до обновленной даты подачи заявок на участие в конкурсе обсудить интересующие компанию вопросы в рамках сформированной рабочей группы», — рассказали в комитете по инвестициям.

В ведомстве подчеркнули, что не раз обсуждали с РЖД проект аэроэкспресса, и конкурс был объявлен после финального совещания с железнодорожниками, которое состоялось в июне. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что выбрать создателя железнодорожного сообщения с Пулково должны были 10 октября, лднако в последний момент, несмотря на предложенную правительством города РЖД в части согласования комплексной транспортной схемы и строительства дополнительного железнодорожного пути, руководитель железнодорожников Олег Белозеров отправил официальное письмо экс-главе Петербурга с просьбой отложить выбор концессионера. В своём письме он ссылался на то, что проект не согласован с РЖД.

Близкие к ситуации собеседники «Фонтанки» в Смольном предположили, что таким образом железнодорожники пытаются вынудить городские власти профинансировать строительство третьего пути.