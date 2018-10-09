Конкурс на строительство аэроэкспресса в Пулково продлили на 1,5 месяца из-за претензий РЖД
Комитет по инвестициям Петербурга сдвинул срок приема заявок на участие в конкурсе по созданию и использованию линии аэроэкспресса от Витебского вокзала до Пулково. Новый дедлайн – 28 ноября 2018 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве.
«Причиной переноса сроков приема заявок стало обращение руководства ОАО «Российские железные дороги» в адрес правительства Санкт-Петербурга по вопросам согласования деталей реализации проекта. Городом принято решение пойти навстречу ОАО «РЖД» и до обновленной даты подачи заявок на участие в конкурсе обсудить интересующие компанию вопросы в рамках сформированной рабочей группы», — рассказали в комитете по инвестициям.
В ведомстве подчеркнули, что не раз обсуждали с РЖД проект аэроэкспресса, и конкурс был объявлен после финального совещания с железнодорожниками, которое состоялось в июне. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что выбрать создателя железнодорожного сообщения с Пулково должны были 10 октября, лднако в последний момент, несмотря на предложенную правительством города РЖД в части согласования комплексной транспортной схемы и строительства дополнительного железнодорожного пути, руководитель железнодорожников Олег Белозеров отправил официальное письмо экс-главе Петербурга с просьбой отложить выбор концессионера. В своём письме он ссылался на то, что проект не согласован с РЖД.
Близкие к ситуации собеседники «Фонтанки» в Смольном предположили, что таким образом железнодорожники пытаются вынудить городские власти профинансировать строительство третьего пути.
Справка:
Идея соединить город и аэропорт с помощью поезда существует с 2004 года, правда, тогда предполагалось связать Пулково с Балтийским вокзалом. Под конец 2015 года в качестве рабочего варианта власти остановились на Витебском. Ориентировочная стоимость создания линии — 18,8 млрд руб. Размер частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет, участники должны были определиться к 10 октября, а из них победителя планировалось выбрать 12 марта 2019 года. Цель создания – обеспечить пассажиров аэропорта Пулково скоростным пассажирским транспортом до центра Петербурга, не зависящим от погодных условий и дорожно-транспортной обстановки. Если все пойдет по плану, то время поездки от аэропорта до центра города сократится до 30 минут. Как предполагают в Смольном, аэроэкспресс снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, повысит комфорт и предсказуемость продолжительности поездки в аэропорт.