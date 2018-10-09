Кокорин и Мамаев. Юбилей дружбы

Этот сюжет во многом напоминает версус Хабиба с Конором МакГрегором. Даже если вы не интересовались боями без правил, то эти два гаврика сделали все от себя зависящее, чтобы к минувшей субботе вы были в курсе всех деталей. Так и Кокорин с Мамаевым. Даже если вы не следите за российским футболом, то теперь вы в курсе, кто это. Настоящие популяризаторы, чего уж там.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Краснодар», в обеих командах на поле вышли футболисты, праздновавшие в тот день 10 лет дружбы: это сейчас Павел Мамаев и Александр Кокорин выступают в разных клубах и в разных городах, а когда-то оба в московских трудовых коллективах любили отдохнуть красиво. В воскресенье наступил перерыв для игр сборных, ребята выложили совместную фотографию, поздравили президента с днем рождения и отправились праздновать юбилей.

Ситуация развивалась стремительно. В понедельник вечером в лентах появились новости, которые на первый взгляд выглядели как заказные: пафоса много, а деталей с доказательствами мало. Потом появился первый видеоролик из московской кофейни и прозвучали ФИО: Денис Климентьевич Пак. Именно его после словесной перепалки на тему национальности ударил стулом Кокорин.

Известный спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале назвал Пака «мужиком говнистым и с Лайфньюсом уже знакомым». Надо сказать, что симпатий директор департамента автопрома в Минпромторге РФ в социальных сетях первое время не вызвал. Цитировать эти шутки чревато встречей с 282 статьей и фактом разжигания ненависти в адрес социальной группы «чиновники». Знающие жизнь отмечали: таких эпизодов по России каждый день - сотни и сотни. Ветераны футбола радовались, что в годы их юности камеры видеонаблюдения практически отсутствовали. За Кокориным закрепилось прозвище «Коконор».

Утром во вторник еще шутили. Вспоминали рассказ Хармса про Пакина и Ракукина и переиначивали его на современным лад: «Ну ты не очень-то фрякай! – сказал Пак Кокорину. Кокорин сморщил нос и недоброжелательно посмотрел на Пака». Однако второй обнародованный видеоролик общую ироничную благостность перечеркнул напрочь. На нем отчетливо видно, как неподалеку от выхода из стрип-клуба Кокорин с младшим братом Кириллом, Мамаевым сотоварищи избивают Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Бьют, в том числе ногами, впятером лежащего Соловчука.

Выползли морализаторы. Естественно, Владимир Соловьев, естественно, Дмитрий Губерниев, Сергей Доренко, само собой. Даже свежеиспеченный министр спорта Ольга Голодец выступила с программным заявлением. Руководство РФС и РПЛ не остались в стороне. Стало понятно, что скандал выходит на невиданный до того уровень. Когда радиостанция «Говорит Москва» сообщила словами пресс-секретаря ПАО «Газпром» Сергея Куприянова, что Алексей Миллер в курсе ситуации, стало по-настоящему тревожно за ребят.

«Краснодар» и «Зенит» опубликовали заявления, в которых осудили поведение молодых людей; петербургский клуб выбрал очень сильные слова: «с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно». Керосина добавил комик Данила Поперечный, который ехал одним поездом с футболистами из Петербурга в Москву и сообщил, что для начала парни разнесли целый вагон высокоскоростного поезда.

Стала ясна хронология событий: сели в поезд. Пошумели. Дали рок-звезд. Сходили в стрип-клуб. Подрались раз. Пошли попуститься в кафе. Подрались два. Уверен, что и в редакции «Фонтанки» есть коллеги, которые считают, что ситуация — штатная. Действительно, отдыхают мальчики по-разному, выходной — законный. Футболисты — да и спортсмены в целом, чего уж там, – впечатляющим моральным обликом, несмотря на очевидную героизацию, не отличались. Ребятам светят разнообразные уголовные дела с разными сроками, отлучение от футбола, разрыв контрактов, дисквалификации. Пленки, судя по всему, будут долго изучать московские следователи, уже в публичном пространстве появились дорогостоящие адвокаты, а любители футбола, знающие жизнь, напомнили, что большинство денег, которые получают игроки, достаются, скажем так, не только им, а людям уважаемым и решающим.

Главная беда, на мой вкус, не в этом: прошедшим летом случилось поворотное событие в истории российского футбола. Наша страна всерьез полюбила парней из национальной сборной. У многих при воспоминании о лете главное впечатление — слезы Артема Дзюбы, его сорванный голос. Наконец-то страна со сборной стала единым целым. А этим дебошем два игрока, которые участия в чемпионате мира не принимали, всколыхнули в общественном сознании традиционное отношение: арбузные фрэш, кальяны, передача «Человек и закон»,

Жальче всех в этой ситуации двух людей. Сергея Семака, который в свои выходные отправился с семьей гулять по Тбилиси. Семак рассказывал в интервью, с каким нетерпением тренерский штаб ждет возвращения Кокорина в строй. И Марию Бурову, врача-реабилитолога «Зенита», которая в рекордные сроки после разрыва крестообразных связок помогла вернуться Кокорину на поле. Александра оба, скорее всего, увидят, когда он приедет забирать вещи с базы.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»