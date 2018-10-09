«Фонтанка» за 60 секунд — 9 октября

Врио губернатора Александр Беглов на первом же своем заседании правительства потребовал отключить трансляцию. Но трансляция ослушалась, и слова о том, что городу угрожают дворники-иностранцы и Запад, пытающийся завладеть умами молодёжи, стали всеобщим достоянием.

В Центральноафриканской Республики у компании Lobaye Invest официально есть два участка под разведку и добычу золота-алмазов. В реальности нарезанных наделов больше. «Фонтанка» увидела самые таинственные копи современности, которые называют сферой интересов влиятельного петербуржца Евгения Пригожина.

За сутки цена за литр дизеля на заправках ПТК поднялась на 4 рубля, перевалив за 50 рублей. Нарушить негласный договор о заморозке цен на бензин компанию заставили рекордно подскочившие на бирже оптовые цены.

Александр Кокорин — все. Автор самого быстрого гола в истории сборной России войдет в историю с неспортивными подвигами.

Похождения нападающего «Зенита» Кокорина и полузащитника «Краснодара» Мамаева затмили собой разоблачение солсберийских туристов Петрова с Башировым. Героя России за это вряд ли дадут, но мемы останутся в памяти рунета.

Оказывается, сотрудник ГИБДД может придумать несуществующее ДТП и привлечь человека к ответственности за оставление его места. Есть прецедент.

Петербургский предприниматель Евгений Кузовлев оштрафован на 150 тысяч рублей за пролет под мостом ЗСД. У него был самодельный вертолет.

Ездить по мосту против шерсти опасно для здоровья. Деформационный шов на Ладожском мосту встал дыбом.