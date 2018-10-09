Bloomberg называет преемницу Никки Хейли на посту постпреда США при ООН

Пост постоянного представителя США при ООН, который с конца года станет вакантным из-за ухода Никки Хейли, может занять бывший советник президента США Дональда Трампа Дина Пауэлл.

Об этом сообщило 9 октября информационное агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных лиц.

Никки Хейли, занимавшая с января 2017 года пост постоянного представителя США при ООН, ранее во вторник объявила о своей отставке и покинет пост в январе будущего года. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что знал о предстоящей отставке Хейли ещё полгода назад. Но надеется на её возвращение в свою команду, причем на любой пост, который ей понравится. Хейли в свою очередь заявила о том, что не собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году и, напротив, будет агитировать за Трампа. Трамп не назвал имя преемника Хейли на посту, сказав, что определится с этим примерно за две недели.

45-летняя Пауэлл, американка египетского происхождения, занимавшая в 2005 – 2007 годах пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культуры в администрации президента Джорджа Буша-младшего, в 2017 – 2018 годах занимала пост заместителя помощника президента США по вопросам стратегии, а в нынешнем году заняла пост в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.