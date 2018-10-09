Студента призывного возраста Кокорина отчислили из Финансового университета при правительстве. Теперь он в списках зачисленных в академию при президенте

Девятнадцатилетний брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл, который также участвовал в избиении директора департамента Минпромторга Дениса Пака в столичном кафе и уличной потасовке с водителем с Первого канала, был отчислен из Финансового университета при правительстве РФ за неуспеваемость и поддельные справки. Сейчас его фамилию можно найти в списках зачисленных в РАНХиГС при президенте РФ.

Об отчислении Кокорина-младшего 9 октября рассказал ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, его слова цитирует Sports.ru со ссылкой на радио «Комсомольская правда». Первокурсник был отчислен с факультета государственного управления и финансового контроля в конце февраля, причиной послужили прогулы и плохие оценки.

Решающую роль, по словам ректора, сыграла поддельная справка, которую Кокорин принес в качестве оправдания за пропущенные лекции. Студент за время учебы успел получить четыре неуда, несколько троек, восемь раз не пришел на экзамены. Учился Кокорин на платном отделении, год учебы в вузе стоит 335 тысяч рублей. Среди его бывших одногруппников есть студент с корейской фамилией Кан. Как сообщали СМИ, стулья в чиновника из Минпромторга летели со словесными упоминаниями внешних черт Дениса Пака.

Отчисленный брат футболиста по возрасту весной должен был отправиться в армию. Кирилл Кокорин 15 августа был зачислен на экономический факультет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

После драки в столичном заведении «Кофемания», в которой кроме Кокорина и его брата участвовал футболист «Краснодара» Павел Мамаев, было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», обоих игроков сборной России днем 9 октября вызвали на допрос, пока в статусе свидетелей. Драка на парковке с участием той же компании также стала поводом для возбуждения дела. Пострадал 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук, о нанесенных футболистами травмах и разбитом автомобиле рассказала журналист Ольга Ушакова. Позже стало известно, что кутёж спортсмены начали еще по пути из Петербурга в столицу после воскресного матча между «Зенитом» и «Краснодаром», о разбитой в «Сапсане» мебели рассказал попутчик футболистов, комик Данила Поперечный. Впрочем, представители РЖД эту информацию опровергли.

Руководство «Краснодара» уже заявило, что намерено разорвать контракты с футболистами. В «Зените» назвали инцидент «вопиющим», но об окончании рабочих отношений с Кокориным не сообщалось.